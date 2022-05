Bonjour,



En reconversion professionnelle, j'assiste actuellement aux cours du soir du CNAM dans le but de faire de la programmation informatique sur tablettes et téléphones. La journée, je suis en poste aux relations éditeurs d'un distributeur d'ouvrages. J'assure l’intermédiaire entre les éditeurs et le distributeur et suis en charge de gérer les nouveautés, et les stocks de dépôts français et étrangers.