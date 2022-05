Romain DUPONT

Je suis à la recherche d'un emploi me permettant d'apporter à un projet innovant mes compétences en ergonomie et IHS (tests utilisateurs, maquettage…) ainsi que mes compétences en développement web (HTML, CSS, PHP) ou objet (C#, java).



Ma formation m'a apporté des connaissances techniques (ex.: informatique, mathématiques) et des connaissances plus centrées sur l'homme (ex.: psychologie cognitive, gestion des connaissances). Cette multi-disciplinarité peut être exploitée afin d'améliorer les interfaces technologiques (ergonomie, interface homme-système [IHS]). En effet, un produit facile à utiliser est un élément de satisfaction pour les utilisateurs et un facteur de succès pour l’entreprise.

Pour concevoir de tels systèmes, l'équipe projet doit prendre en compte, tout au long du processus, les usages et l'utilisateur tout en exploitant les nouvelles technologies et la multi-modalité.



Mes compétences :

Cognitique

CSS

Développement C

Développement C#

Développement C++

Drone

Ergonomie

Facteur Humain

HTML

IHS

JAVA

PHP