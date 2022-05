Romain DUPRILOT

Actuellement, acheteur pour Suncor Energy Inc, au Canada. En charge des achats et contrats de la raffinerie de Montreal.





Precedemment responsable du développement commercial pour Swift Technical Canada à Calgary (Alberta, Canada).

Swift Worldwide Resources est une société internationale spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnels pour les entreprises du secteur de l'énérgie. Nous opérons sur les 5 continents dans plus de 20 pays.



- Développement commercial

- Administration de contrats (gestion et approbation des ordres de travail, des termes & conditions ainsi que des processus contractuels)

- Recrutement

- Suivi et gestion de projets

- Marketing (étude de marché, veille concurrentielle et technologique)



Diplômé de l'ISC Paris en Marketing et Management des nouvelles Technologies de l'information.

Passioné par les nouvelles technologies, le secteur de l'énérgie, internet, les sciences, les relations humaines et les nouveaux défis.



Connaisance du commerce international et des pratiques d'import/export. Abilité dans la construction de relations professionelles solides et profitables.

Expérience en développement marketing et commercial (BtoB, BtoC) à l'international. Développement du portefeuille clients.

Expertise en gestion et suivi de projets.

Capacité de négociation avec les fournisseurs.



Mes compétences :

Administration

BtoB

BtoC

Business

Business development

Communication

contract administration

English

Export

Import

International

International Sales

International Sales & Marketing

Manager

Marketing

Microsoft Project

Negotiation

Negotiation skills

Product manager

Sales

Sales & Marketing

Spanish