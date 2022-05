Actuellement Ingénieur géotechnicien dans le domaine des géosynthétiques après des expériences sur des grands chantiers de terrassement et en bureau d'études.



Diplôme d'ingénieur Géophysicien de l'EOST et en Master Géologie-Géotechnique du CNAM et de l'UPMC/Paris VI.



Mes compétences :

Géologie

Géophysique

Géotechnique

Hydrogéologie

