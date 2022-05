Romain EVEN

Afin de valoriser un profil à la fois analytique et opérationnel (un an d’expérience en commerce dans la grande distribution alimentaire), j’aspire à intégrer des responsabilités en tant que de chef de secteur GMS dans une logique d’écoute client, de pugnacité, de performance et de culture du résultat.



Mes compétences :

Gérer le volet administratif de la formation

Piloter un projet RH

Administrer les RH

Mener un audit, une étude RH

Gérer le volet administratif du recrutement

Négociation commerciale

Vente

Merchandising

Commerce B2B

Gestion de la relation client

Pilotage d'activité

Reporting