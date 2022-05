Diplômé de l’école des Mines de Nantes (promotion 2010), j'ai lancé mon parcours professionnel en tant qu'ingénieur chez TOTAL. Mon domaine providentiel est la Supply Chain car je suis passionné par les problématiques industrielles et la gestion des flux.



Aujourd'hui Pilote de Flux chez HERTA, je participe à la bonne gestion de la chaine logistique aval entre les usines et les entrepôts. Ma mission principale est de coordonner la planification de production et les niveaux de stocks dans les centres de distribution afin d'atteindre un taux de service maximal pour les clients tout en optimisant nos coûts de gestion.



Si ce profil vous intéresse et que vous désirez simplement échanger sur mes expériences ou le domaine de la Supply Chain, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse : romain.faucou@orange.fr



Mes compétences :

SAP

VBA

Excel

Access

Lean manufacturing