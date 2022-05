10 années d'expérience en finance et contrôle de gestion au sein de multinationales en France et à l'étranger.



Management multiculturel, esprit d'équipe, implication et orienté résultat





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Analyse financière

Gestion financière

Management

Business Planning et Consolidations

OIl & gas

EPCI contract

US GAAP

Normes comptables internationales IAS/IFRS