Romain FISCHER

Mars 1998 à Juin 2015 Responsable production et maintenance Peugeot Citroën Automobile sur le site de Mulhouse. Au sein d' une usine de mécanique de précision réalisant les outillages pour les Fonderies gravités et sous pression, la Forge du groupe et les réparations d'embout. .



juin 2015 à Juillet 2016, Responsable montage et installation de machines spéciales dans l'armement.



Novembre 2016 à Octobre 2017 Responsable maintenance Groupe AD Industrie de 3 sites.



Novembre 2017 à aujourd'hui Directeur de production Groupe JOUSSEAU site de Viré



Mes compétences :

Amélioration continue

5S

Lean management

TPM

Management