Romain FLEURY-RAFFIN

Récemment diplômé d'un Master 2 (Master de Microbiologie appliquée à l’Agro-Alimentaire, au Biomédical et à l'Environnement - MAABE), j'ai acquis 6 mois d'expérience au sein du service Qualité de l'entreprise Agrana Fruit France à Valence, entreprise autrichienne produisant des préparations de fruit à l'intention d'industries agro-alimentaires principalement laitières.



Au cours de mon stage, j'ai notamment dû préparer le site au prochain audit de renouvellement de la certification FSSC 22 000. Pour ce faire, j'ai réalisé un audit du site, créé un plan d'action et effectué le suivi de ce dernier. Mon travail a également participé à l'augmentation de la note obtenue par le site de Valence et qui est décernée par son plus important client à la suite d'un audit.

J'ai également eu pour missions de mettre à jour les différentes études HACCP et d'initier la création d'une nouvelle étude.

J'ai aussi effectué le suivi du plan d'action de l'audit "Group" préalablement réalisé sur le site de Valence par le Quality Manager du groupe Agrana en charge de l'Europe.

Ces missions, parmi beaucoup d'autres, m'ont permis de gagner en autonomie et de développer ma communication avec les différents acteurs d'une entreprise.



Maintenant, je souhaite poursuivre ma vie professionnelle en tant que cadre au sein d'un service Qualité d'une entreprise agro-alimentaire.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Norme ISO 9001

Mise en place et suivi d'un plan d'action

FSSC 22000

ISO 22000

Gestion de projet

HACCP

Microbiologie