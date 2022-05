Romain FONTENEAU

Avec plus de 2 ans d'expérience dans le domaine bancaire (Crédit Agricole, Banque Populaire de l'Ouest), je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine commercial en général. Je suis disponible dès à présent et mobile sur toute la France. Mes précédentes expériences m'ont permis de travailler dans des secteurs d'activités différents et dans des entreprises de tailles différentes.



Du secteur bancaire, au domaine de la communication, en passant par l'aéronautique, les expériences tout au long de mon parcours professionnel ont été très importantes sur mon approche du travail avec davantage de rigueur, d'adaptabilité et un goût du commercial plus forts.



Compétences : commercial, relation client, gestion de projet, communication, ressources humaines



Mes compétences :

back office tresorerie

commercial

communication