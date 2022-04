Benoit REINIER

Selon la formule consacrée je suis un "passionné de jeux vidéo", après avoir été durant plusieurs années responsable d'un point de vente, ma chaîne YouTube "ExServ85" créée en parallèle s'est développée jusqu'à atteindre aujourd'hui plus de 40.000 abonnés. Depuis plusieurs années je m'intéresse aux mécaniques de gameplay et réalise des vidéos de vulgarisation à destination de tous, dans l'optique d'aider à mieux comprendre les jeux les plus complexes.



Intéressé depuis toujours par la presse spécialisée et son modèle économique, j'ai rejoins en octobre 2014 la rédaction de Gamekult.com avec pour objectif d'accompagner la mutation du business model du site. Lancée en juillet 2015, l'offre Premium de Gamekult est un franc succès et après 18 mois sur Paris j'ai choisi de me rapprocher de ma compagne et suis aujourd'hui journaliste indépendant, basé à Strasbourg.



Mes compétences :

Management d'équipe

Vente

Réalisation de films

Internet

Voix off

Montage vidéo

Jeu vidéo