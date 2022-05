Romain FOUQUIER

Diplômé de l’École Estienne (Design, Arts, Techniques et Stratégies de Communication) avec plus de 5 ans d’expérience, en free-lance, Agence Conseil en Communication et chez l’annonceur.



Mes domaines de compétences sont :

- La conception, production graphique, rédactionnelle, segmentation, encodage html,

routage, reporting de campagnes emailing B to C

- La gestion de projet de communication en autonomie ou en complémentarité avec le responsable

de communication

- Direction artistique junior, réalisation graphique de supports de communication Print et Web

- La parfaite connaissance de la chaîne graphique et le suivi de production

- Le respect des plannings et la priorisation des demandes

- Actualisation saisonnière du site internet (html), assister le webmaster en production



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Rédaction

Communication

Marketing

Community management

Réseaux sociaux