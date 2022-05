Romain FRADET

Mes expériences ont été très riches d'enseignement au niveau des techniques de marketing nouvelles technologies. En tant que Chef de projet Internet chez GISI (Usine Nouvelle/LSA), acteur majeur de la presse professionnelle, j’ai coordonné et mené à bien des projets techniques autour des sites internetArray etArray. J'ai pu également développer et réaliser, en tant que Chef de produit Edition, des produits de marketing direct innovants, en collaboration avec divers partenaires internes et externes, tout en étant garant de l'image de la marque et du budget alloué. J’ai également une expérience en tant que graphiste ouvrage sur des produits d’Edition qui m’a permis de connaître toutes les étapes de la chaîne graphique. http://rombook.free.fr



Des compétences techniques et marketing, alliées à ma rigueur, ma réactivité et plusieurs années d'expérience, me permettent d'appréhender un poste en production, communication ou promotion. Avec en ligne de mire le développement durable.



Je suis actuellement à l'écoute du marché et des possibles propositions d'emploi.



Mes compétences :

Marketing direct

Graphiste pao

Anglais courant

Management de projet

Photographie

Édition et web

Internet

Édition

Voyage

Marketing

Communication

Automobile

High tech

Travaux de rénovation