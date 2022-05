Romain FRICOU

Certifié par Centrale-Supélec en Management de Projets en 2017, j'ai 13 ans d'expérience, dont 7 en management inter-culturel au sein de BNP Paribas CIB (Chennai, Hong Kong, Londres, Montréal, New York) tout aussi bien sur des problématiques de Support de production, de projet que de transformation et de suivi budgétaire.

Je recherche un poste de directeur de programme en transformation IT, ou a minima de consultant en transformation IT.



Mes compétences :

Business Objects

Crystal reports

Jira

Linux

Microsoft SQL

Oracle

SWIFT

UNIX

Gestion de projet

Management

Visual Basic for Applications

Offshoring

Coordination de projets

Conduite du changement

Clarity

Direction de projet

SEPA

Conduite de projet

Cross cultural management

Gestion budgétaire

Transformation SI

Agile Scrum

Méthode agile

Lean

Business planning