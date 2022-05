Romain GAILLARD

Dynamique, ouvert aux autres, je sais m'adapter à tout nouvel environnement. Mon sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur m’a permis une intégration professionnelle rapide et réussie. Autonome, j’ai déjà effectué plusieurs séjours non accompagnés à l’étranger (Etats-Unis, Réunion, Espagne) et j’attache une importance particulière à la pratique de l’anglais et à ma mobilité internationale.



j’ai effectué mon stage de première année dans le groupe Renault (constructeur automobile) à la direction de la Supply Chain Monde, située au Technocentre à Guyancourt.



Grâce à cette expérience, j’ai pu mesurer la valeur et la criticité de la Supply Chain au niveau mondial et la force de son engagement pour la logistique et la qualité.



Titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, j'ai réalisé plusieurs missions en tant qu'animateur au centre de Loisirs de Vélizy ; une réelle opportunité d'accroître mes qualités relationnelles.