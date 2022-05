Romain GALLE

Après onze années enrichissantes dans les grands groupes de promotion (NEXITY, SOGEPROM) j'ai rejoint en tant que Directeur d'Agence Sud la société indépendante ELGEA.

Son siège est à Paris, la société compte une cinquantaine de collaborateurs et réalise environ 800 logements par an. Notre agence sud, basée à Aix-en-Provence compte 8 collaborateurs/collaboratrices et couvre l'ensemble de l'arc méditerranéen.

Visitez notre site internet pour vous faire une idée!



http://www.elgea-habitat.com/



