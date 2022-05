Romain GARGALLO

Après 5 ans d'études en alternance chez AXA dans diverses activités (Marketing, Contrôle de Gestion, Production) ainsi qu'une expérience en tant que Responsable Commercial dans le domaine de la Vidéo-Protection. Je suis actuellement Agent Commercial, toujours dans le domaine de Vidéo-Protection. Je recherche désormais un projet à responsabilités dans lequel je pourrais m'épanouir pleinement.



Du fait de mon goût pour le contact, les relations humaines et fort d'une grande volonté de réussite je cherche un nouveau défi me permettant de démontrer mes qualités, mon autonomie et mon envie d'avancer.



Mes compétences :

Assurance

Commercial

Management

Management commercial

Vente