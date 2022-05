Romain GARNON

La performance de demain est le fruit de l'excellence d'aujourd'hui.



Disponible pour toute opportunité dans les domaines de la Production / Transport / Energie / Qualité.

A l'international, ou en France. Disponible en France à partir du 20 janvier 2017.



Ingénieur avec 12 ans d’expérience (BAC pro + BTS + expérience manager + ingénieur+Master MISE)



Mon profil combinant expérience opérationnelle et d'appui m'a permis d’acquérir une polyvalence et une ouverture d'esprit me permettant ainsi d’être réactif face aux situations pouvant etre rencontrées.

Mon sens de l'adaptation et d'observation facilite mon intégration dans les organisations.



Je prône la remise en cause perpétuelle de l'existant afin de se positionner dans une démarche d'amélioration continue des pratiques, de l'organisation ,des méthodes dans un souci de recherche d'efficacité basé sur l'observation et l'utilisation de méthodes, des outils et d’indicateur d'aide au pilotage de la performance.



Le XXe siècle était le siècle de la productivité, le XXIe siècle est celui de la qualité, où l'enjeu est la réduction des sous-performances qui représentent des sources de bénéfices potentiels.



Postes recherchés: ingénieur méthodes; amélioration continue;; ingénieur maintenance; manager; ingénieur production,...



Je reste disponible pour toutes sollicitations



Mes compétences :

Innovation participative

Développement outils/méthodes

Gestion de parc/flotte

Accompagnement du changement

Mécanique, pneumatique, electrique, automatisme

Démarche amélioration continue (5S, Kaizen,Lean,.

Comptabilité auto-entreprise

Communication (management visuel,...)

Gestion de projet

Management de personne

Gestion des approvisionnements

Gestion de la fiabilité (fiabilité, amdec)

Maintenance préventive & corrective

Gestion de la production

Gestion de la qualité