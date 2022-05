Romain GARRAS

Négociant et attaché commercial à l'international,

j'ai créé,prospecté et développé le réseau international de l'entreprise spécialisée dans les matériaux de construction (Éclairage LED, revêtement de sols et autres...).



Principales compétences :



- Création du service à l'International

- Prospection B To B

- Négociation

- Achat à l'International

- Vente à l'International

- Gestion des chargements, transports /logistique

- Facturation



Mes convictions :

- Manager les achats au mieux des intérêts de l'entreprise : les achats doivent être un contributeur clé de l'amélioration de la marge de l'entreprise.

- Accompagner les changements de stratégie, de business: les achats doivent être force de proposition et moteur pour que l'organisation de l'entreprise et de son réseau de fournisseurs soit toujours optimale.



Mes compétences :

Achat

Analyse de marché

Carrelage

COMMERCE

Commercial

International

Logistique