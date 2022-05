Romain GARRIDO

En tant qu'Ingénieur d'affaires chez Quadria Montpellier , je suis en charge du developpement commercial sur la zone Sud-Est ,dans le secteur privé.



Avec nos équipes Quadria, nous nous engageons à vous offrir des solutions et des produits basés sur des partenariats forts avec les leaders de l’industrie informatique.



Nos prestations



• Le cloud computing

• L’architecture réseaux et télécom

• L’infrastructure physique et virtuelle

• La distribution de matériels et de solutions avec préstation de déploiement (Postes clients , tablettes ,laptops ,workstations)

• Les solutions de gestion adaptées aux PME-PMI. (Installation et maintenance Sage ,Akao Life et Satelix ...)

• Le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) : La modularité de l’offre MCO permet d’adapter les services proposés à tous types d’organisations en fonction de leur taille, des enjeux de la haute disponibilité et des ressources techniques internes.

• Les solutions d’impression Capea (Cout à la page ,cout au m2 ,contrats de service...)

• La classe numérique, les solutions Santé et Education...



Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter.

http://www.quadria.fr/



Mes compétences :

Informatique

Business development

Marketing

Vente

Négociation

Management