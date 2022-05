Romain GIRAUD

Suite à plus de 10 ans d’expérience et l'obtention de mon BTS assistant de gestion PME PMI, je vous propose mes compétences pour votre entreprise dans le domaine de l'Organisation, la Gestion Relation Clients et Fournisseurs

Je suis mobile dans le secteur du 51, 52, 54, 57, 88.



D'une base de Bac Pro carrosserie, je me suis auto formé par mes divers investigations dans le commerce.(vendeur véhicule neufs et occasions Audi/Volkswagen/Skoda, Grande distribution Ferrero Kinder). Mes connaissances dans le domaine du commerce m'ont permises de développer mon relationnel clientèle et de m'affirmer même dans des domaines que je ne connaissais pas, exemple: réceptionnaire atelier dans un garage poids lourds réparations multi-marques et hydraulique embarqué. Ma progression continue chez Mercedes, cadre j'avais sous ma responsabilité plusieurs personnes. Une opportunité d'adjoint de responsable d'agence s'est ouverte à moi. Dans ce nouveau travail j'acquis un nouveau savoir faire la logistique.



Avec l'obtention de mon diplôme, j'ai acquis les outils et les compétences dans le domaine de l'organisation ( logigramme, diagramme des flux, tableau d'analyse des tâches, tableau événement résultat, ...), la gestion du système d'information et du système informatique ( langage SQL), les ressources humaines, le droit du travail, le management des entreprises, la gestion du compte d'exploitation. J'ai confirmé et consolidé mes acquis dans la communication interne et externe, la gestion relation clients et fournisseurs.



Mes compétences :

Adaptabilité

Ecoute

Rigueur

Conscience professionnelle

Avenant

Observateur

Microsoft Excel

Microsoft Word

Assertivité