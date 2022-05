Romain GOUVERNET

Diplômé d’une Licence de Sciences Economiques et d’une Maitrise de Sciences Politiques, j’ai acquis plusieurs années d’expériences dans la Gestion et la Finance. J’ai notamment travaillé 2 ans pour la société Accenture à Dublin au sein du Service Financier, poste en Anglais qui m’a permis d’évoluer dans un contexte international.



A mon retour en France et après avoir participé à la création d’une entreprise, j’ai voulu mettre mes compétences à profit dans le domaine humanitaire. J’ai intégré l’ONG World Vision France (budget environ 8 millions) en juin 2009 en tant que Responsable Financier.

J'ai durant 4 ans été responsable de l’élaboration des budgets, du suivi budgétaire, du contrôle de la comptabilité, de la rédaction du rapport financier, des différents reportings financiers, de la clôture des comptes annuels ainsi que d’autres missions dont la direction du service «collecte de fonds publics».



J'ai depuis été rattrapé par une de mes passion, le vin. J'ai passé un diplôme à l'école du vin de Paris (Wine spirit and trust Education) et j'ai intégré en avril 2013, l'équipe du château Val Joanis en tant que responsable du caveau et chargé de d'oenotourisme.



Mes compétences :

Dégustation

Vente

Réseaux sociaux

Oenotourisme