Romain GRANDIDIER

Titulaire d’un Master en Ingénierie Financière obtenu à Euromed-Marseille école de management, mon cursus et mon expérience dans le domaine économique et financier, acquise lors de mes stages, m’ont permis d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques en analyse financière, ainsi qu’en relation clientèle dans le cadre d’une approche globale.

Actuellement en recherche d'emploi, si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Finance

Gestion de fonds

gestion de patrimoine