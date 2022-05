Romain GRELAUD

Commercial itinérant Grand ouest, mon challenge est d’augmenter la notoriété du groupe et de ces 3 marques de chaussures sur le secteur grand ouest.

Notre cible: les magasins de prêt à porter et chausseur féminin qualitatifs.

Mon rôle: Augmenter le CA du secteur de façon significative et d'apporter mon expérience et mon savoir faire sur le terrain en prospectant de nouveaux contacts.

Fidéliser les clients existants et restaurer la confiance des anciens clients, être force de proposition et interagir entre ma direction et le terrain avec des reporting journalier.



Mes compétences :

Mode

Vente

Prospection

Prise de rendez-vous

Signature de contrats

Fidélisation clients