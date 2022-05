Romain GROISELLE

Tech Data Colombes

Sales specialist

IBM System X et storage Hvec



Depuis avril 2014 Azlan



Specialist IBM



Depuis juillet 2013 tech data



2011 à 2013 - Commercial chez ETC METROLOGIE



Fonction: Commercial GD:



- Gestions des comptes E-RETAIL.

- Négociations constructeurs.

- Analyse de marché, produits informatique.





2008 à 2011 - Commercial chez ETC METROLOGIE



Fonction: Commercial



Typologie client:



- Nouveaux clients

- Clients export (Espagne et Afrique)

- Client Infra



2006 à 2008 - Responsable Commercial et Achats chez ENB



Fonction:



- Responsable Magasin

- Responsable d'équipe commerciale

- Responsable achat neuf et occasion de matériel informatique.



Mes compétences :

COMMERCE

Informatique

Métrologie

Retail

Vente