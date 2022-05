Romain GUEILLIOT

Titulaire d’une maitrise en GRH et d’un DESS en logistique, j’ai pu lors d’une expatriation en Polynésie française, valoriser ces diplômes avec une expérience de chargé de mission logistique dans le domaine hospitalier, puis en tant que consultant en ressources humaines dans un cabinet de conseil. Ce second poste m’a permis d’acquérir de solides compétences sur l’ensemble du processus de valorisation du capital humain.



Expatrié à Hong Kong pour des raisons familiales, j’ai dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et de polyvalence pour réorienter mon parcours professionnel vers des activités ou j’ai pu me réaliser et acquérir de nouvelles compétences, notamment au travers de la création d’une entreprise .



Attiré par de nouvelles expériences et la réputation du Québec dans le domaine du management, je viens de faire une année d’étude à HEC Montréal en gestion des ressources humaines afin de découvrir d’autres pratiques professionnelles et méthodes de formation.





Mes compétences :

Recrutement

Evaluation des emplois

Enseignement

Management

Audit du climat social

Microsoft Office

Gestion des compétences

Gestion de projet

Rédaction

Gestion des ressources humaines

Conseil en organisation

Formation

Bilan de compétences