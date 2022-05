Romain GUENARD

Je travaille actuellement en maîtrise d'oeuvre dans un bureau d'études en environnement spécialisé en Infrastructures, Voirie Réseaux Divers, Aménagement urbain



Je travaille essentiellement sur des projets de maîtrise d'oeuvre complète (conception et suivi de chantier).



J'ai une expérience de 3 ans et demi dans un bureau d'études ou j'assurais la conceptions de projets complexes en aménagement urbain (assainissement, voirie réseaux divers...) suivi d'une expérience de 4 ans dans un bureau d'études en environnement.



Dans le cadre de ma fonction, je réalise l'ensemble des plans de conception, des visualisations 3d, les cubatures et métrés ainsi que les chiffrages. J'assure aussi le suivi de chantier de plusieurs affaires.



Je travaille essentiellement sur le logiciel Autocad et Covadis. Mon expérience forte de 8 ans et m'a permis de maîtriser l'ensemble des aspect des ces deux logiciels



Je développe plusieurs aspects des logiciels que j'utilise permettant d'assurer une meilleure efficacité et une rapidité d'éxécution plus importante dans chacun des projets auxquels je suis confrontés. Ces développements comportent notamment des macros sur Excel et Autocad avec interaction entre les deux, une automatisation de tracé sur certains dessins, une bibliothèque enrichie des éléments de dessin.



Mes compétences :

Assainissement

Hydraulique

PMR

Voirie

Voirie réseaux divers

AutoCAD

Déchets

COVADIS

Géotechnique