Jonathan CRIQUELLION

Après une année passée en Contrat de Professionnalisation en qualité d'Assistant HSE, au sein d'une activité de production de modules mécanisés d'éclairage (Branche Valeo Lighting Systems), j'ai rejoint dans la continuité le Groupe AML-Systems en septembre 2010 en tant que Qualité Système. J'ai occupé durant 3 années la fonction d'Ingénieur Qualité Client / Production. Depuis février 2014, je me suis orienté en amont de la production série, puisque j'occupe le poste d'Ingénieur Qualité Projet. Faisant partie intégrante des équipes projet pour assurer le niveau de qualité des nouveaux produits, dès les premières phases de développement et jusqu'au démarrage série.



L'activité AML de Valeo (Division Lighting) a été cédée courant juillet 2010 pour devenir aujourd'hui AML-Systems, Groupe international indépendant parmi les équipementiers automobiles.



Compétences :

- Outils qualité : QRQC (Quick Response), FTA Methodology, 8D, 5WHY, Visual Inspection Standard, DAQP, AMDEC, Plan de surveillance.

- Auditeur Process (Qualifié par Valeo Audit Qualité)



- Normes et référentiels :

ISO 9001 V2008, ISO TS 16949 v2009, ISO 19011, ISO 14001, OHSAS 18001, Mase.



- Informatiques : Outils informatiques usuels, SAP, Autocad (bases).



- Anglais professionnel.



Mes compétences :

