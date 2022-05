Romain GUERREIRO

Docteur en biologie évolutive et écologie (Université de Bourgogne, 2012), j'ai appris la gestion de projet innovant dans un contexte de travail en équipe et en autonomie. J'ai particulièrement axé mes recherches dans le champs de la médecine évolutive (ou médecine darwinienne) et de l'écophysiologie, sciences émergentes. J'ai également co-fondé deux projets associatifs novateurs dans le domaine de la diffusion de la connaissance : (i) Plume!, un réseau national étudiant de vulgarisation scientifique produisant des médias papiers et web (www.plume.info) et (ii) ShakePeers, un plateforme libre et collaborative autour de la production et de la diffusion des savoirs (www.shakepeers.org).



Mes compétences :

Enseignement

Communication interne

Communication visuelle

Rédaction web

Statistique multivariée

Animation d'équipe

Recherche de financement

Licence libre

Statistiques

Immunologie

Logiciels libres

Pédagogie

Réseaux sociaux et professionnels

Autonomie

Biochimie

Rédaction de contenus

Plateforme collaborative

Community management

Enseignement universitaire

Rédaction scientifique et technique

Gestion de projet

Amélioration de process

Recherche scientifique

Recherche documentaire

Animation de réunions

Planification

Travail d'équipe

Communication externe

Organisation du travail

Communication orale

Maquettage

PAO

Presse écrite

Microsoft PowerPoint

Base de données

Prezi / Sozi

Web 2.0

Veille scientifique