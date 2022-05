Romain GUIGUES

Je suis actuellement employé chez Planitec, société de conseil en gestion de projet, en tant qu'ingénieur planification sur le moteur d'avion d'affaire Silvercrest de la société Snecma (société du groupe Safran).



J'ai de l'expérience professionnelle (voir partie expérience) dans les domaines suivants :



* Gestion et planification de projet

* Electricité et énergies renouvelables

* Procédés industriels (entre autres dans le secteur du bois) et optimisation de la production

* Energie nucléaire et gestion des déchets radioactifs

* Normes d'accessibilité handicapés



Je suis ouvert d'esprit, curieux et je recherche de nouvelles expériences et de nouveaux défis, alors n'hésitez pas à me contacter pour toute information !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

GANTT Project

UML

Business Process Management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Matlab

CATIA