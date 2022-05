Romain GULOT

Ingénieur spécialisé dans la thermique, l'énergétique et le management environnemental dans le secteur du bâtiment.

Conception, études et suivi de la réalisation des installations de :

- chauffage/climatisation,

- ventilation,

- courants forts et faibles,

- froid industriel,

- fluides industriels.



Formation à l'INSA de Lyon au sein du département Génie Energétique et Environnement option Environnement et Développement Durable.



Mes compétences :

Simulation thermique dynamique

Énergie renouvelable

Pack office

Thermique du bâtiment

Chiffrage appels d'offres

Rédaction de cahier des charges

Étude thermique

Formation professionnelle

Conception CVC