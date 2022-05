Graphiste depuis plus de dix ans.

J'ai travaillé dans plusieurs sociétés avant de me mettre à mon compte en 2010.

A la recherche d'un poste fixe en parallèle de mon activité freelance.



Spécialiste PAO, illustration et graphiste web (jeux vidéo sur navigateur et smartphone).



Mes compétences :

HTML

Quark Xpress

Cascading Style Sheets

3D Studio Max

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro