Romain HERAULT

Ingénieur Signalisation au sein du groupe SETEC et plus particulièrement au sein de sa filiale SETEC Ferroviaire, je participe à la conception d'étude de signalisation



Après presque 15 ans au sein de la SNCF où j'ai participé notamment à la réalisation des schémas de la LGV EE en 2007, toute l’expérience cumulée m'a permis d'attendre un poste de cadre en 2017.



Impliqué dans le tissu local j'ai pris des responsabilités dans plusieurs bureaux d'associations :

- de 2004 à 2012 : Trésorier puis président de l'amicale des anciens élèves de la Baronnerie (49)

- de 2010 à mi 2013 : Vice président puis responsable équipe jeunes dans club de football

- de 2010 à 2016 : Membre d'un OGEC maternelle / Primaire

- de 2012 à 2017 : Association contribuant au développement durable en Anjou



Ces expériences extra professionnelles m'ont fait découvrir la gestion financière et humaine dans des milieux différents permettant une meilleure perspective des organisations professionnelles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Ingénierie