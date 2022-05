Romain HEYE

Bonjour,



Si vous avez des connaissances dans une entreprise qui a besoin de main d'oeuvre en logistique (ADV, assistanat commercial), je suis preneur, cela pourrait me permettre de développer mon réseau.



A cours, moyen ou long terme, j'aimerais faire du développement commercial à l'export (recherche de nouveaux clients, organisation et participation à des salons...). Cela me permettrait d'utiliser les langues étrangères (anglais et espagnol).



Je suis mobile (France et étranger), si mon profil vous intéresse, je suis disponible, motivé et vous pourrez compter sur ma rigueur, ma réactivité et mon adaptation rapide dans vos équipes .



Je me tiens à votre disposition pour toute autre question.



A bientôt, et merci



Romain



Mes compétences :

Commercial

Export

Import

Import Export

Représentant

Technico commercial

VRP

Vente

Administration des ventes

Assistanat commercial