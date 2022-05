Romain HIPPOLYTE

Après des expériences en Méthodes (Production et Industrialisation), en Bureau d’études/Industrialisation, j’occupe actuellement le poste de Chef de Projet Industriel au sein de la société Qualipac Aluminium (Groupe POCHET).





Qualipac Aluminium appartient au Groupe Pochet.

Groupe familial indépendant, Pochet est un leader français du packaging de luxe dans l’univers de la cosmétique (parfum, maquillage et soin).

Qualipac Aluminium est le seul site, au sein de Qualipac, spécialisé dans le développement et la production de composants en aluminium.

Son expertise s’étend des métiers du parfum à ceux du soin et du maquillage et est reconnue par les clients les plus prestigieux (Chanel, PUIG, Dior, Guerlain, LVMH, P&G...), .

Elle s’étend de la conception assistée par la simulation numérique à la réalisation très qualitative de composants complexes et s’appuie sur une très solide maîtrise de l’emboutissage, du polissage, de l’anodisation et du décor.



Mes compétences :

Conception

Génie industriel

Gestion de production

Methodes

Production

Industrialisation

Gestion de projet