Romain HOUEL

Spécialisé en Performance Opérationnelle avec une forte expérience dans divers secteurs: agroalimentaire, construction navale, industrie pharmacosmétique. J ai conduit de nombreux projets sur l’ensemble de la chaîne de valeur de type Lean Management (Lean 6 sigma Black Belt):

1 - Accélerer la performance des processus et installer des organisations agiles et réactives (en production et services supports) - De la définition de la cible à l accompagnement des équipes clients

2 - Améliorer le cout de revient industriel et conduire le changement (Diagnostic, Plan de transformation)

3 - Piloter la performance avec des indicateurs partagés, un dispositif de réunions pertinents pour accélerer la décision (management visuel dans une approche Top/Down, Bottom/up)

Autre compétence: AMOA métier SI

1- Installer les solutions MES (Manufacturing Execution System) pour booster les performances (TRS, rendement matière, productivité) et renforcer la maîtrise des process en temps réel.

2 - Participations régulières aux "Assises du MES" et trés bonnes connaissances des éditeurs/intégrateurs



Mes compétences :

AMOA métier projet MES (Manufacturing Execution sy

Performance Industrielle & Amélioration C

Lean Six Sigma

Conduite du changement

Management de la performance

Lean management