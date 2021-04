Béatrice DOIZY

Depuis plus de 20 ans, j'exerce des responsabilités commerciales dans le secteur de la Mode, Lingerie, PaP et Accessoires. Mon cursus m'a permis de développer des compétences en stratégie, en négociation commerciale, ainsi qu'en management. J'ai travaillé pour des PME et des grands groupes, sociétés françaises et étrangères.



Mes compétences :

Vente

Commerce

Recrutement

Communication

Merchandising

Management

Mode

Marketing

Luxe

Brand Development

Brand management

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Brand strategy