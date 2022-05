Romain JACQUET

Management



• Achats, gestion de la relation fournisseurs

• Gestion de la relation avec les prestataires de services

• Gestion de la relation avec les élus

• Mise en place et suivi des budgets d'investissement et de fonctionnement

• Encadrement



Gestion de projet



• Accompagnement et conduite du changement

• Construction de réseaux

• Migration vers des infrastructures résiliantes

• Analyse et refonte des processus métiers

• Refonte de sites web, intra/extranet et messagerie

• Gestion de projets transversaux et complexes

• Migration vers des solutions de virtualisation de postes de travail



Domaines de compétences



• Environnements Unix, Windows et MAC

• Messagerie, workflow, GED et OpenData

• Base de données : Oracle, SQL, PostgreSQL, MongoDB, Access

• Sécurité des Systèmes d'Information

• Langages: C, C#, C++, HTML/CSS, PHP/MYSQL, JavaScript, .Net, Windev, Webdev

• Outils de développement: Sublime, Visual studio, Expression Blend, Eclipse



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Virtualisation

Conduite du changement

Migration de S.I

Gestion de prestataires

Gestion budgétaire

Achats publics

Réseaux informatiques & sécurité

Relations Publiques

Gestion de la relation client

Management

Optimisation des process

Veille réglementaire

Marchés publics

Veille technologique