Romain JAMAULT

Les enseignements que je propose à l'ENSMM en formation initiale sont :

- les techniques et les méthodes de fabrication,

- les techniques de fabrication rapide telles que la micro-fonderie à la cire perdue, la coulée sous vide de résines, le protypage rapide (FDM, MM, MJM),

- la conception de produit (sous forme de projet), en utilisant des outils comme CREO 2.0 (PTC), CES Edupack, ...

- les bases de l'horlogerie, l'historique, le fonctionnement des montres simples (mécanique et quartz), l'étude des complications horlogères, une initiation à un outil métier de conception Tellwatch (AIM Services), les principales techniques de fabrication courantes dans le domaine



En formation par alternance, les enseignements sont construits autour d'un projet de conception d'un habillage de montre par groupe de 4 ou 5 apprentis. Le projet va jusqu'à la réalisation du produit fini en passant par des étapes de validation virtuelle (simulations, calculs) ou physique (prototypes).

Les habillages doivent permettre de transporter la montre (type gousset) mais aussi d'être poser sur un bureau. Ces habillages contiennent donc toujours une cinématique.



Mes compétences :

Conception

Fabrication et montage

Prototypage et design