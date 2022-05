Romain JAMES

Les technologies de l'information et les environnements interconnectés ont permis et continuent de permettre au sein des entreprises :

- une mutation technologique,

- une mutation informationnelle,

- une mutation relationnelle.



Une mutation technologique s'opère dans les organisations pour optimiser leurs flux d'informations et leurs processus par la mise en place de nouveaux outils.



Une mutation informationnelle a lieu au sens où l'information échangée est caractérisée par son contenu et par sa forme (site web, mailings, webinars).



Une mutation relationnelle se caractérise au niveau des échanges entre l'entreprise et ses partenaires.



Au cours de mes expériences chez Twenga et Orange, j'ai pu être un acteur de cette évolution au sein d'équipes marketing web et mobile par la mise en place d'un programme d'acquisition de nouveaux clients et d'une expérience utilisateur cohérente sur smartphone.



Toujours à la recherche de nouveaux challenges au sein d'environnements dynamiques, je souhaite contribuer à leur développement commercial.



Mes compétences :

Direct Mail Marketing

Mobile

CRM

HTML

Emailing

Office

Marketing web

SQL

E-commerce

Internet

Marketing mobile

Marketing relationnel

Gestion de campagne mailing

B2B