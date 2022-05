Romain JAUNET

Ma formation dans le domaine technique et mon expérience logistique et administrative m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences. Sens de l'organisation, réactivité, esprit de synthèse et d'analyse sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mon expérience comme coordinateur technique m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Mon objectif : gagner du temps et réduire les délais pour optimiser le service client au niveau technique, logistique et administratif .



Mes compétences :

Microsoft Office

Logistique

Informatique

Gestion administrative

Thermique Énergétique

Electrotechnique

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Transport international

Dispositifs médicaux

SAP

Microsoft Excel