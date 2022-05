Romain JEAN

Diplômé d’une formation d’ingénieur en Mécanique et Structures Industrielles par alternance, je suis essentiellement préparé à la conception, la production et l'application des techniques, ainsi qu'au management de personne et à la gestion d'affaire.



Durant mes trois années d’apprentissage j’ai pu encadrer des études d’ingénierie en charpentes métalliques incluant la conception, le calcul et la modélisation de structures selon différents codes de constructions et exigences clients.



Anciennement intégré à la société CIMAT SATI, groupe FOSELEV, en tant qu'ingénieur chargé d'affaire travaux neufs division nucléaire.

Je suis actuellement en mission d'intérim (ABMI) pour le client EGI SAS groupe PONTICELLI en tant qu'ingénieur calculs de structures sur une mission de dimensionnement d'échafaudages sur plateforme Offshore.



Mes compétences :

Mathcad

Charpente métallique

CODAP

Calcul de structure

Eurocodes

Méthode des éléments finis

Soudage

Nucléaire

Robot structural analysis (Autodesk)

HTML

Delphi

C++

C Programming Language

Solidworks (équivalent Catia/Inventor)

Salome meca

Microprotol

Pack Office

Autocad (débutant)

SCORE TOEIC : 800/990

Normes API

Normes DNV