Romain JEAN

Plus de 10 ans d’expériences en collaboration, communications unifiées et centres de contact d'un point de vue conception et implémentation, où j’ai développé une expertise avancée dans les architectures Cisco ainsi que de fortes compétences en solutions Avaya et Microsoft.



- Connaissances approfondies en collaboration, communications unifiées et centres de contact

- Capable de comprendre les besoins clients et de recommander les solutions techniques adaptées

- Grande capacités de communications

- Attitude positive et volontaire, fait preuve d'initiatives.



Mes compétences :

Avaya

Cisco

Base de données

Gestion de projet

Linux

Télécommunications

Microsoft Lync Server

Plateforme collaborative

Centre d'appels

Dynamics CRM

Réseau

SIP

Téléphonie sur IP