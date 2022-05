Romain JEAN

Ingénieur réseau avec une expérience de 5 ans en grande entreprise, je suis actuellement en poste d’ingénieur sécurité réseau dans la région de Montpellier, toujours l'écoute d'opportunités intéressante. L’anglais ne me pose pas de problème (Toeic : 820, nombreux voyages), de plus aujourd’hui je travaille dans un environnement international.

Je suis prés a me former sur de nouvelles technologies, l’apprentissage ne me fait pas peur.

Mes prétentions salariales se situe entre 37-40 Keuros /an (Brut)





Mes compétences :

Réseaux d'entreprises

WAN

Project management

Windows server

Linux

Cisco catalyst

CISCO

JUNIPER

Gestion de projet

Architecture réseaux

Windows serveur 2008