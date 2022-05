Romain JEAN

Responsable Commercial aprés 7 ans passés au service methodes.



Depuis plus de 27 ans , OMICRON et HARDTECH , sont spécialisés dans la fabrication de cartes éléctroniques.

Du prototypage à la série en passant par le test et l'intégration , nous sommes capables de repondre à l'ensemble des besoins des petits et grands donneurs d'ordres.



Nos secteurs d'activités principeaux sont :

-le militaire , le nucléaire,le medical



Dans un cadre privilégié au Nord de Montpellier au pied du Pic Saint Loup , c'est avec un grand plaisir que nous acceuillons nos clients et futurs clients pour visiter nos locaux et moyens de production.



Mes compétences :

Industrie

Content Management System