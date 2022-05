Romain JOFFRIN

Ingénieur Matériaux et Corrosion dans l'industrie Oil & Gas depuis 5 ans, j'ai acquis de solides connaissances dans les matériaux métalliques et la métallurgie (acier carbone, acier inoxydable, alliages de Nickel...).



Travaillant à la fois sur appels d'offres et projets, j'ai su développer une bonne organisation et je sais réagir sous la pression.



Mon poste actuel m'a permis de me familiariser avec la fabrication de tubes (pipes), coudes (bends) et pièces forgées (flanges, fittings...) pour l'industrie pétrolière mais également avec les problématiques de corrosion en milieu marin (eau de mer, huile et gaz) et de calcul de corrosion. Je possède également de bonnes bases en soudage et CND grâce à des formations techniques et applications réelles.



Curieux et motivé, je recherche actuellement de nouvelles opportunités en France. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Métallurgie

Pipeline

CND

Pétrole

Ingénierie

Energie

Corrosion

Soudage

Matériaux