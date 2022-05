Bonne connaissance des langages suivants : Java, C, C++, SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Shell.



Bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Scite Eclipse, Visual Studio.



Notions de C#, Ada, Pascal, Assembleur, XML, XSL, Python, Ant.



Maîtrise de l'UML.



