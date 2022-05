Romain KREBS

Depuis Novembre 2013 : Chef de projet Ingenierie Radio, Dalkia, Lyon :



Mai 2013 à Octobre 2013 : Chef de projet Radio, NSN, Lyon :

Gestion des swaps 3G sur réseau SFR



Octobre 2011 à Avril 2013: Chef de projet sur le projet Admin ICP, NSN, Lyon :

- Gestion de projets sur équipements du Core Packet (GGSN)

- Pilotage des entités connexes aux projets



Décembre 2010 à Septembre 2011 : Coordinateur technique du forfait Davidson, NSN ICP, Lyon :

- Réalisation des opérations sur le Core Packet SFR

- Support technique des équipes Davidson



Février 2008 à Mai 2010 : Ingénieur Core R4, Davidson, Centre d’Administration SFR (Lyon) :

- Réalisations des opérations d’administration et de production des équipements R4 NOKIA

- Analyse Qos des opérations sur les équipements R4 NOKIA



Septembre 2006 à Janvier 2008 : Ingénieur IN, Davidson, Unité Nationale de Production des Services et du SI, ORANGE France (Paris) :

- Mise en place d’un forfait d’administration applicative.

- Réalisation du Plan de Qualité de Service du forfait

- Administration et maintenance des plateformes IN Alcatel R2.2 et R2.3

- Traitement des plaintes client du domaine IN (analyse traces SS7)

- Administration et installation des évolutions des services IN VPN, RPVI et USSD



Janvier 2005 à Septembre 2006 : Ingénieur en Télécommunication, ESR :



Centre d’Administration SFR (Lyon) :

- Réalisation des opérations de restructuration sur les faisceaux NSS et BSS.

- Paramétrages des MSC et des CT (technologie SIEMENS et ALCATEL)



Unité Nationale d’Exploitation ORANGE France (Lyon) :

- Supervision du Réseau d’accès (BSS), technologie NOKIA-MOTOROLA





Septembre à Décembre 2004 : Chargé d’affaires, Groupe SNEF (Marseille)

- Suivi de l’intégration et de la mise en production des sites UMTS NOKIA

- Analyse de statistiques et coordination des régions sur le projet MEGA dans le but d’améliorer la prestation fournie à SFR



Mars à Août 2004 : Ingénieur en télécommunication stagiaire (Lyon) :Unité Nationale Réseaux, ORANGE France :

Développement d’un outil d’analyse et de contrôle des données AXE 10 technologie ERICSSON :



Mes compétences :

Alcatel

BSC

BSS

Coordinateur technique

CORE

Core Network

Ericsson

Gestion de projet

Gsm

Huawei

Intégration

Network

Nokia

NSS

Plateforme de service

Siemens

Support

Technique

Télécommunication

UMTS

3G

Ingénierie

Informatique

Coordination technique

Télécommunications