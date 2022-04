Benoît SABONADIÈRE

Directeur associé - Energie Industrie Infrastructure



Métiers de l ingénierie, organisation industrielle & management de projet.



Cabinet d ingénierie implanté en France sur les grands pôles économiques & à l'International (Belgique, Suisse, Dubaï & Espagne).



Créé en 2005, notre culture s'appuie sur un management collaboratif, des relations humaines transparentes et une volonté forte de nous démarquer des pratiques récurrentes de notre secteur d'activité. Apporter des solutions techniques & managériales à nos clients en respectant les intérêts de chaque acteur.



En 2013, Davidson Consulting est 1er au classement Great Place To Work en France! Une première pour une entreprise française et une vraie satisfaction pour l'ensemble de nos salariés.



Plus d'informations :Array



Mes compétences :

Business

Commercial

Conseil

Consulting

Directeur centre de profit

Ingénierie

Ingénieur

Ingénieur d'Affaires

Management

Management commercial