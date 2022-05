Romain LAFAY

C'est en 2002 et par l'intermédiaire de mon stage en entreprise de BTS que j'ai fais mes premiers pas au service informatique du groupe volailler LDC.



A partir de là j'étais sollicité à chaque période de vacances scolaires pour effectuer des remplacements et du renfort lors de périodes chargées.



Après l'obtention de mon BTS en 2003, j'ai décidé de poursuivre ma formation en effectuant un contrat de qualification "assistant de projet en systèmes informatisés", par l'intermédiaire du GRETA, d'une durée d'un an chez LDC Bourgogne. Au début de l'année 2005, et vu la croissance d'activité du groupe LDC, j'ai intégré l'équipe informatique du pôle Bourgogne en tant que Technicien en informatique.



En août 2005, j'ai alors l'opportunité d'intégré la société Avance Diffusion en tant que Responsable Informatique - Administrateur systèmes et réseaux. Je supervise le système informatique, développe des petites applications, administre les serveurs et les réseaux...



Sur un plan personnel, je suis créateur et responsable de l'Espace Public Numérique de Simandre où je donne des cours informatique. Je suis également passionné par les photographies et vidéo numériques et je m'intéresse également à tout ce qui est scientifique.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

Administrateur réseaux

autonome

Cinéma

dynamique

Ecoute

Informatique

Linux

Méthodique

Microsoft Technologies

Minutieux

Musique

Nouvelles technologies

RIGOUREUX

Systèmes Linux

WI-FI

WiFi

Wifi…